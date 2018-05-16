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Порошенко обсудил с Волкером вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе

Среда, 16 мая 2018, 19:41

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США в делах Украины Куртом Волкером, во время которой обсуждался вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников.

Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет "Северный поток-2".

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

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