Скандальный экс-президент ПАСЕ Аграмунт вышел из Ассамблеи

Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт вышел из организации после введения санкций против него.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", - сообщил украинский депутат.

Напомним, на прошлой неделе регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник на встрече в Париже выбрал наказание для депутатов, подозреваемых в коррупционных действиях в пользу Азербайджана. Среди наказанных был и бывший президент организации Педро Аграмунт.

Против Аграмунта были введены жесткие ограничения. Четырех депутатов лишили всех предусмотренных правилами прав, кроме права голоса и права подавать проекты документов. Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, тогда как против остальных - на два года.

На прошлой неделе Аграмунт в ответ на санкции обвинял Украину и угрожал судебными преследованиями.

"Странный альянс из трех социалистов, двух украинских депутатов из "Блока Петра Порошенко" и одного депутата из крайней антиевропейской правой партии Исландии (Партии пиратов) дал эти шесть голосов", - прокомментировал Аграмунт процедуру введения санкций в Twitter.

Tras mi comparecencia en la Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el día de ayer, adjunto comunicado sobre las decisiones adoptadas. pic.twitter.com/I5iq48NSzM — Pedro Agramunt (@pagramunt) 16 травня 2018 р.

Экс-президент ПАСЕ также заявил о нанесении ущерба его чести и утверждает, что оставляет за собой любые юридические действия против лиц, которые придумали заговор в ущерб ему.