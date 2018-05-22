Скандальний екс-президент ПАРЄ Аграмунт вийшов з Асамблеї

Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт залишив організацію після запровадження санкцій проти нього.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмунт взагалі вийшов з ПАРЄ після запровадження проти нього десятирічних санкцій за суттєві порушення Кодексу поведінки. Мінус один", - повідомив український депутат.

Нагадаємо, минулого тижня регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджану. Серед покараних, поміж інших, був і колишній президент організації Педро Аграмунт.

Проти Аграмунта були запроваджені найжорсткіші обмеження. Чотирьох депутатів позбавили всіх передбачених правилами прав, крім права голосу і права подавати проекти документів. Санкції проти Аграмунта запроваджені на 10 років, тоді як проти решти - на два роки.

Минулого тижня Аграмунт у відповідь на санкції звинувачував Україну та погрожував судовими переслідуваннями.

"Дивний альянс із трьох соціалістів, двох українських депутатів із "Блоку Петра Порошенка" та одного депутата із крайньої антиєвропейської правої партії Ісландії (Партії піратів) дав ці шість голосів", - прокоментував Аграмунт процедуру запровадження санкцій у своєму Twitter.

Tras mi comparecencia en la Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el día de ayer, adjunto comunicado sobre las decisiones adoptadas. pic.twitter.com/I5iq48NSzM — Pedro Agramunt (@pagramunt) 16 травня 2018 р.

Екс-президент ПАРЄ також заявив про руйнування своєї честі та стверджує, що залишає за собою можливість будь-який юридичних дій проти осіб, які придумали змову на шкоду його особі.