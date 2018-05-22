Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Скандальний екс-президент ПАРЄ Аграмунт вийшов з Асамблеї

Порошенко про Антикорупційний суд: Україна врахувала рекомендації іноземних партнерів

ІНП Польщі: у Грушовичах не буде пам'ятника УПА

ЄСПЛ зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж сільгоспземель






Скандальний екс-президент ПАРЄ Аграмунт вийшов з Асамблеї

Вівторок, 22 травня 2018, 16:10

Колишній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт залишив організацію після запровадження санкцій проти нього.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Колишній проросійський президент ПАРЄ Педро Аграмунт взагалі вийшов з ПАРЄ після запровадження проти нього десятирічних санкцій за суттєві порушення Кодексу поведінки. Мінус один", - повідомив український депутат.

Нагадаємо, минулого тижня регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджану. Серед покараних, поміж інших, був і колишній президент організації Педро Аграмунт.

Проти Аграмунта були запроваджені найжорсткіші обмеження. Чотирьох депутатів позбавили всіх передбачених правилами прав, крім права голосу і права подавати проекти документів. Санкції проти Аграмунта запроваджені на 10 років, тоді як проти решти - на два роки.

Минулого тижня Аграмунт у відповідь на санкції звинувачував Україну та погрожував судовими переслідуваннями.

"Дивний альянс із трьох соціалістів, двох українських депутатів із "Блоку Петра Порошенка" та одного депутата із крайньої антиєвропейської правої партії Ісландії (Партії піратів) дав ці шість голосів", - прокоментував Аграмунт процедуру запровадження санкцій у своєму Twitter. 

Екс-президент ПАРЄ також заявив про руйнування своєї честі та стверджує, що залишає за собою можливість будь-який юридичних дій проти осіб, які придумали змову на шкоду його особі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ПАРЄ корупція
powered by lun.ua
Читайте також
В ПАРЄ покарали 4 депутатів, підозрюваних у корупції, включно з Аграмунтом
В ПАРЄ підтвердили покарання 4 депутатів з корупційної доповіді - деталі санкцій
Брассер розповіла, чому в ПАРЄ не одразу повірили в масштабну корупцію в організації
Депутати, причетні до корупційного скандалу в ПАРЄ, мають піти – Брассер