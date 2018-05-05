Все больше немцев работают на нескольких работах из-за финансовых трудностей

Количество людей в Германии, которые работают более чем на одном месте работы, постоянно растет - в 2017 году 3,26 миллиона человек имели несколько мест работы, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 3,13 миллиона.

Как сообщает DW, об этом говорится в ответе Федерального агентства труда на запрос депутата Бундестага Сабины Цимерманн, опубликованном изданием Passauer Neue Presse в субботу, 5 мая.

"Для все большего и большего количества рабочих доходов от одной работы становится недостаточно. Подавляющее большинство людей должны иметь более чем одну работу, через финансовые потребности, а не добровольно", - заявила Цимерманн.

Тенденция к увеличению количества мест работы для одного человека усиливается. В 2004 году было зарегистрировано только 1,86 миллиона человек, имевших по крайней мере два рабочих места. В общем сейчас 2,73 миллиона рабочих имеют два места работы.

Напомним, ранее Федеральное агентство труда заявило о необходимости изменить закон о миграции из-за нехватки квалифицированной рабочей силы в ФРГ. Немецкий рынок труда ежегодно требует около 300 тысяч новых квалифицированных работников.