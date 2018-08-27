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Антиправительственная акция протеста продолжалась ночью в Кишиневе

Понедельник, 27 августа 2018, 08:03

В Кишиневе ночью продолжился антиправительственный протест оппозиции, который начался в молдавской столице 26 августа.

Как сообщает NewsMaker, ночью несколько сотен участников антиправительственной акции установили одну палатку и организовали импровизированный концерт у памятника Штефану чел Маре.

 

Оппозиционеры планируют продолжить протест 27 августа, когда в Молдове отмечают День независимости.

Участники акции требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавського варианта закона Магнитского, начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признания результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Вечером 26 августа оппозиция приняла декларацию с этими требованиями.

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Молдова
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