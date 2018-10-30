В Германии судят медбрата по обвинению в убийстве 100 пациентов

В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению следователей, 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, за которыми он ухаживал в двух больницах на севере Германии.

Согласно материалам следствия, мотивация мужчины заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание.

Следствие считает, что Хегель убил 36 больных в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 год.

Хегель впервые был арестован в 2005 году, когда заметили, что он вводит неназначенные лекарства пациенту в Делменхорсте. За это в 2008 году его осудили на 7 лет за попытку убийства.

В 2014-2015 годах второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

Это судебное разбирательство, как ожидается, продлится до мая и учитывает токсикологические экспертизы эксгумированных тел других пациентов.

Если Хегеля признают виновным в смерти всех 100 пациентов, он станет одним из худших в Германии серийных убийц послевоенной эпохи.

Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше людей, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

Следователи при расследовании эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.

Записи в больнице Ольденбурга доказали, что количество смертей и реанимационных мероприятий росло, когда была смена Хегеля.