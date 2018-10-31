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В Италии за рождение третьего ребенка планируют выделять землю

Среда, 31 октября 2018, 15:21

Италия планирует выделять земельный участок каждой семье, в которой рождаться третий ребенок.

Соответствующее предложение заложено в проекте бюджета итальянского правительства на следующий год, пишет The Local.

Участок смогут получить родители, у которых третий ребенок родится в период между 2019 и 2021 годами.

План, который подготовлен ультраправой "Лигой" и включен в проект бюджета, является попыткой преодолеть падение рождаемости в стране. В Италии низкий уровень рождаемости в Европе. В прошлом году в стране зарегистрировали всего 464 тысячи новорожденных, что является рекордным минимумом.

Эта политика также поможет решить проблему с земельными участками, которые находятся в государственной собственности и являются дорогостоящими в содержании.

По информации итальянских СМИ, правительство планирует раздавать непривлекательные земельные участки, местные советы часто вынуждены содержать за счет больших затрат. По новой инициативе, сельскохозяйственные угодья будут предоставлены родителям сроком на 20 лет.

Согласно информации ассоциации итальянских сельскохозяйственных предприятий Coldiretti, государству принадлежит полмиллиона гектаров сельскохозяйственных угодий стоимостью около 10 млрд евро.

Иностранцы, заинтересованы в предложении, должны проживать в Италии не менее 10 лет.

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Италия
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