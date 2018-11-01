Госдеп до 6 ноября подготовит доклад, от которого зависит "второй пакет" санкций против РФ

Государственный департамент США до 6 ноября должен представить Конгрессу вывод о том, соблюдает ли Россия условия закона США о химическом и бактериологическом оружии, в частности в контексте дела бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Закон о химическом и биологическом оружии требует, чтобы Государственный департамент доложил Конгрессу, выполнила ли Россия условия, которых требует закон, через три месяца после первоначального анализа по делу Скрипаля", - сказал дипломат.

"Условия, которые нам придется засвидетельствовать, заключаются в том, прекратила ли Россия и заверила ли в том, что не будет снова использовать химическое оружие, и позволила ли международным инспекторам проверить эти гарантии. 6 ноября - это крайний срок, до которого Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, выполнила ли Россия условия закона о химическом и биологическом оружии", - отметил он.

Если Госдеп не придет к выводу, подтверждающему выполнение закона, то он после консультаций с Конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций против России, предупредил Палладино.

Как известно, 27 августа был введен в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии.

Анонс первой порции санкций привел к падению рубля до двухлетнего минимума. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. А уже в ноябре может быть введен второй, значительно более жесткий пакет санкций.