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В Британии легализовали лекарства из конопли

Четверг, 1 ноября 2018, 11:42

Британское правительство добавило коноплю в фармакопею медикаментов Национальной службы здравоохранения. Таким образом 1 ноября британские врачи-специалисты получили право назначать пациентам лекарства на основе конопли.

Об этом заявило Министерство внутренних дел Великобритании, пишет CNN.

Общественное мнение в Британии изменилось после того, как правительству пришлось в исключительном порядке разрешить использование конопли для лечения 12-летнего мальчика Билли Колдуэлла, страдающего тяжелой формой эпилепсии.

Органы здравоохранения должны подготовить советы специалистам, ответственным за назначение препаратов из конопли. Новый закон не будет ограничивать типы состояний, при которых врачи смогут назначать лечение коноплей, говорится в заявлении министерства.

Вместо этого врачи "должны принимать решение о назначении лекарственных средств на основе конопли в каждом конкретном случае, и только тогда, когда пациент имеет специальную клиническую потребность, которую не могут удовлетворить лицензированные продукты".

Советник правительства по наркотикам, психиатр Дерек Трейси подчеркнул, что конопля может быть эффективной при боли, рассеянном склерозе и эпилепсии.

Медична користь конопель
Медицинская польза конопли

Легализацию медицинского применения конопли провели такие страны ЕС, как Португалия, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Австрия. Канада летом 2018 года стала первой из стран G7, которая полностью разрешила ее использование, в частности в рекреационных целях, на национальном уровне.

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Великобритания
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