В Польше на пешеходном переходе водитель сбил насмерть двух украинок

В Польше предъявлены обвинения водителю, который сбил на пешеходном переходе трех украинок - двое погибли на месте.

Как сообщает "Польское радио", трагедия произошла в селе Сарнув Силезского воеводства в субботу вечером на отмеченном и освещенном пешеходном переходе.

Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl

Обвиняемый - 36-летний житель Заверценского повята Силезского воеводства. Он был за рулем автомобиля Hyundai Tucson, который наехал на женщин, когда те переходили дорогу.

По словам полиции, в результате ДТП одна из женщин упала в канаву, другая оказалась на противоположной стороне проезжей части. Они скончались на месте.

Третья пострадавшая попала под колеса Volkswagen, ехавшего позади Hyundai Tucson. Она находится в тяжелом состоянии.

Не сразу удалось установить личности пострадавших женщин. Известно, что все жертвы - гражданки Украины.

Обвиняемый водитель был трезв. У него взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

О предъявлении обвинений в понедельник сообщил представитель полиции в Бендзине Павел Лотоцкий. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.