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В Германии столкнулись два легких самолета, погиб пилот

Воскресенье, 18 ноября 2018, 16:22

Два сверхлегких самолета столкнулись возле аэродрома Эркеленце-Кюкховена в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает Rheinische Post.

Два самолета столкнулись в воздухе и упали на поле в нескольких сотнях метров от аэродрома. В результате аварии погиб 70-летний пилот.

 

Второго пилота, 60-летнего мужчину, доставили в больницу с серьезными травмами. Они оба были членами местного авиаклуба.

Причины столкновения пока не известны. Сообщается, что первый самолет, пилот которого погиб, поднялся в воздух с аэродрома, а второй самолет заходил на посадку.

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