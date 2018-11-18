В Германии столкнулись два легких самолета, погиб пилот

Два сверхлегких самолета столкнулись возле аэродрома Эркеленце-Кюкховена в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает Rheinische Post.

Два самолета столкнулись в воздухе и упали на поле в нескольких сотнях метров от аэродрома. В результате аварии погиб 70-летний пилот.

Второго пилота, 60-летнего мужчину, доставили в больницу с серьезными травмами. Они оба были членами местного авиаклуба.

Причины столкновения пока не известны. Сообщается, что первый самолет, пилот которого погиб, поднялся в воздух с аэродрома, а второй самолет заходил на посадку.