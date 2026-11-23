В понедельник утром около 450 немецких школ получили одинаковые электронные письма с угрозами взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Полиция во Фрайбурге подтвердила, что получила сообщения от школ о якобы угрозах взрывов. Ведётся расследование по поводу того, кто отправлял письма учебным заведениям. На данный момент следователи не считают эти угрозы серьёзными.

"По имеющимся на данный момент данным, угрозы были отправлены по электронной почте более чем в 450 школ по всей стране", – говорится в сообщении.

По данным полиции, письма, отправленные школам, имеют одинаковый текст, а также тему – "Смерть ждет тебя".

В этот день с такой же темой электронные письма с угрозами поступили в ряд школ в Дании.

Правоохранители проводят расследование по факту нарушения общественного порядка путем угроз совершения преступлений, сообщают в полиции Тюрингии.

Полиция не давала школам рекомендаций эвакуировать учеников. Однако, по словам представителя полиции, отдельные учебные заведения уже отправили детей домой утром.

Напомним, 12 ноября более 3 700 школ в Италии получили ложные предупреждения об угрозе взрывов, однако подавляющее большинство из них решило продолжить работу, следуя новым рекомендациям правительства по реагированию на подобные угрозы.

16 ноября по меньшей мере сотня итальянских школ получила электронные письма с угрозами о взрывах и отравлениях, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после подобных угроз.

После этого в правительстве заявили, что Италия инвестирует 6 млрд евро в течение ближайших нескольких лет в защиту от гибридных угроз.