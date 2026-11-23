Министерство иностранных дел Польши вызовет посла РФ в Варшаве Георгия Михно в связи с нарушением польского воздушного пространства тремя российскими ракетами 20 ноября.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр, его цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь ведомства сообщил журналистам в понедельник, что "посол Российской Федерации будет вызван, но сначала должны завершиться определенные процедуры, в частности со стороны военных и спецслужб".

"Цель заключается не в том, чтобы вызвать ради самого вызова", – добавил Вевюр.

Объявленный вызов посла связан с нарушением польского воздушного пространства российскими ракетами в пятницу, 20 ноября. Инцидент произошел во время атак РФ на Украину. Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трёх местах: Новый Липовец (Люблинское воеводство), а также Рудник-над-Сяном и Молодич в Подкарпатском воеводстве.

В субботу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство выразит российской стороне свое "крайнее недовольство" нарушением польского воздушного пространства. Он добавил, что этот вопрос будет "обсуждаться и в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах".

В понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета, обсуждение будет касаться нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.