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Россия, Турция и Иран проведут переговоры по Сирии 28-29 ноября

Понедельник, 19 ноября 2018, 08:02

Россия, Турция и Иран проведут очередной раунд переговоров по Сирии 28-29 ноября в Казахстане.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает Reuters.

Абстрахманов сообщил журналистам, что делегации правительства Дамаска и сирийских повстанцев также будут присутствовать на встрече.

Ранее сообщалось, что войска президента Сирии Башара Асада начали боевые действия в провинции Хама, нарушая российско-турецкое соглашение.

Соглашение о создании демилитаризованной зоны остановило наступление армии Асада на регион Идлиб, контролируемый повстанцами, а также на соседние районы провинций Хама и Алеппо.

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