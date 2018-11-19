Россия, Турция и Иран проведут переговоры по Сирии 28-29 ноября
Понедельник, 19 ноября 2018, 08:02
Россия, Турция и Иран проведут очередной раунд переговоров по Сирии 28-29 ноября в Казахстане.
Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает Reuters.
Абстрахманов сообщил журналистам, что делегации правительства Дамаска и сирийских повстанцев также будут присутствовать на встрече.
Ранее сообщалось, что войска президента Сирии Башара Асада начали боевые действия в провинции Хама, нарушая российско-турецкое соглашение.
Соглашение о создании демилитаризованной зоны остановило наступление армии Асада на регион Идлиб, контролируемый повстанцами, а также на соседние районы провинций Хама и Алеппо.
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