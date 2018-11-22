Украина прогрессирует в борьбе с торговлей людьми, но нужно сделать больше - доклад СЕ

Украина достигла прогресса в борьбе с торговлей людьми, однако украинским властям необходимо сделать больше для предотвращения торговли людьми с целью трудовой эксплуатации и помощи жертвам.

Об этом говорится в новом докладе группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA), которая оценила усилия в этой сфере с момента публикации прошлого доклада в 2014 году, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Совета Европы.

Среди осуществленных Украиной положительных шагов эксперты отмечают дальнейшее развитие правовой и институциональной основы для борьбы с торговлей людьми, создание специализированных полицейских подразделений и назначение специализированных прокуроров для расследования случаев торговли людьми.

Эти меры привели к увеличению в три раза количества расследований, возбужденных за уголовные преступления, связанные с торговлей людьми в период между 2016 и 2017 годами. Усилия по повышению информированности и обучения соответствующих специалистов привели к увеличению количества лиц, получивших статус жертв.

Еще одним положительным фактом стало увеличение количества людей, пострадавших в результате торговли людьми, которые получили одноразовую финансовую помощь.

Однако GRETA отмечает, что некоторые вопросы по-прежнему вызывают беспокойство. GRETA призывает украинскую власть активизировать усилия по предотвращению торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, в частности путем найма и обучения достаточного количества инспекторов труда, усиления надзора за кадровыми агентствами и пересмотра законодательной базы на выявление любых лазеек, которые могут ограничить защиту.

Необходимо сделать больше для предотвращения торговли детьми, в частности детьми, находящимися под институциональным надзором, живущими на улице, которые являются "социальными сиротами", живут в цыганских общинах, живут без присмотра или разделены с семьями из-за миграции.

GRETA призывает украинскую власть определить в законодательстве период восстановления и размышлений, предусмотренный в статье 13 Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, принять меры для обеспечения того, чтобы юридические лица могли нести ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми, и обеспечить соблюдение положений Конвенции об освобождении от наказания.