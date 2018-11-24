Президент Словакии осудил попытки оправдания Голодомора

Все народы мира должны решительно отвергать любые попытки оправдать смертоносную политику, которая привела к Голодомору в Украине, а также попытки манипулировать этой темой.

Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска в выступлении на международном форуме "Украина помнит, мир признает", пишет "Укринформ".

"Эта трагедия изменила жизнь миллионов людей и многих наций, и наша моральная ответственность - не забыть ее, сделать все возможное, чтобы такая беспрецедентная человеческая трагедия никогда не повторилась, решительно отвергать любые попытки оправдать эту смертоносную политику или манипулировать с помощью пропаганды", - сказал Киска.

Он отметил, что история Голодомора - это худшее проявление нарушения норм гуманности.

По мнению словацкого лидера, ни одна статистика не измерит страданий, причиненных миллионам людей с единственной целью - сломать их волю и таким образом достичь власти над ними.

"Это наша ответственность - помочь полностью раскрыть историческую правду, и эта правда должна стать моральным компасом для нас и будущих поколений", - добавил президент Словакии.