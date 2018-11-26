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ЕС добавит 9 человек в санкционный список из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Понедельник, 26 ноября 2018, 15:44

Европейский союз добавит в санкционный список пять человек, причастных к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"ЕС, вероятно, добавит еще 4 человек в свой список санкций из-за так называемых выборов на Донбассе. 5 человек предполагалось изначально, поэтому сейчас в целом 9 человек", - написал Джозвяк.

Он добавил, что список должен быть утвержден в ближайшие недели. "Это не имеет ничего общего с последними событиями в Азовском море и Керченском проливе", - пояснил журналист.

Напомним, МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" и заявил, что они не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что Украина совместно с международными партнерами уже работает над усилением санкций в связи с "выборами".

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санкции Донбасс и ОРДЛО
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