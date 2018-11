ЕС добавит 9 человек в санкционный список из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Европейский союз добавит в санкционный список пять человек, причастных к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"ЕС, вероятно, добавит еще 4 человек в свой список санкций из-за так называемых выборов на Донбассе. 5 человек предполагалось изначально, поэтому сейчас в целом 9 человек", - написал Джозвяк.

the EU is likely to add another 4 ppl to its sanctions list over the so-called elections in #Donbas. 5 ppl initially, so 9 in total now. should be rubber stamped in upcoming weeks. this has nothing to do with the latest events in #AzovSea & #KerchStrait. #Ukraine #Russia #Crimea