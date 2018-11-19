Министры ЕС в Брюсселе обсудят "выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник в Брюсселе обсудят события на Донбассе и ситуацию в Азовском море.

Украинский вопрос включен в повестку дня заседания.

В Европейской службе внешних дел сообщили, что "министры иностранных дел рассмотрят последние события в Украине, в том числе в Восточной Украине и Азовском море".

СМИ на прошлой неделе сообщали, что министры впервые обсудят вопрос российской милитаризации Азовского моря.

Этот вопрос был поставлен на повестку дня по настоянию Польши, но дипломаты отмечают, что на самом деле Варшава "протолкнула его в открытую дверь".

Министры также обсудят ситуацию с выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые ранее официально осудили ЕС и США. В этом вопросе ожидается добавление новых лиц в существующий список санкций.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий ранее заявлял, что ожидает "мощные действия ЕС после так называемых" выборов "на оккупированном Донбассе".