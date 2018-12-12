Франция усилила контроль на границах после стрельбы в Страсбурге

Франция усилила контроль на своих границах после вчерашней стрельбы в Страсбурге, в результате которой погибли три человека.

Об этом объявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер, сообщает Le Figaro.

"Во вторник вечером в трех местах мужчина совершил террор, он убил трех человек и ранил еще 12, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии", - заявил Кастаньер.

"Между 20:20 и 21:00 он дважды сталкивался с нашими силами безопасности с систематическим обменом огнем", - добавил министр, отметив, что преступника активно разыскивают.

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