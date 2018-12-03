Служба безопасности Чехии: Россия стоит за кибератаками на чешский МИД

Разведывательные службы России стоят за кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии в прошлом году.

Об этом сообщает Информационная служба безопасности Чешской Республики (BIS) в докладе за 2017 год, пишет Reuters.

В своем докладе Служба контрразведки BIS сказала, что две отдельные атаки на Министерство иностранных дел Чехии частично были работой хакерской группы APT28, которая связана с российским правительством и была обвинена в кибератаках в Германии и США.

"Все выводы ясно показывают, что это была именно кампания по кибершпионажу Turla, за которой стоит ФСБ, и APT28 / Sofacy, подчиняющаяся российской военной разведке ГРУ", - говорится в годовом отчете.

В документа отмечено, что злоумышленники получили доступ к более 150 почтовых ящиков персонала МИД и копировали электронные письма и вложения. Таким образом, они получили данные, которые могут использоваться для будущих атак, а также перечень потенциальных целей практически во всех важных государственных учреждениях", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Чехии заявляло в то время, что считает, что иностранное государство стоит за этим вмешательством, но заверило: конфиденциальных материалов похищено не было.

Как и в предыдущие годы, отчет предупредил о том, что Россия продолжает использовать незаконных разведчиков, в том числе действующих на дипломатической основе.

BIS также сообщила об активизации деятельности офицеров китайской разведки. Кроме того, BIS обнаружила несколько кибератак на чешские военные ведомства, в частности на несколько частных электронных аккаунтов людей, связанных с Министерством обороны и армией. При этом применялась программа X-Agent.

Правительство Чехии намерено обсудить информацию, опубликованную в докладе спецслужбы за 2017 год, на отдельном заседании в январе будущего года, сообщил премьер Андрей Бабиш.

Ранее в Чехии по подозрению в незаконном вмешательстве в систему выдачи разрешений на временное проживание в стране задержали четырех граждан РФ.