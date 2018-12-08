В НАТО определили 5 главных направлений реформы сектора безопасности и обороны Украины
В НАТО определили пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны для Украины на 2019 год.
Об этом сообщил председатель Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы", передает УНИАН.
Он отметил, что после принятия закона о национальной безопасности также надо принять еще ряд законов.
"Наша команда в консультациях с нашими партнерами определила пять основных стержней законодательной работы, которые необходимы для внедрения закона о национальной безопасности", - сказал он.
"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности - Ред.).
Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, которые содержатся в рамочном законе (о нацбезопасности).
В-третьих, новый закон о разведке.
В-четвертых, относительно управления государственными тайнами и засекреченной информацией", - заявил Винников.
Также он подчеркнул, что пятым элементом является реформирование отрасли оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны.
Винников отметил, что в Альянсе эти направления считают приоритетными для реформирования на следующий год, поскольку происходит "переход от теории к практике во внедрении оборонных реформ".