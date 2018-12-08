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В НАТО определили 5 главных направлений реформы сектора безопасности и обороны Украины

Суббота, 8 декабря 2018, 11:38

В НАТО определили пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны для Украины на 2019 год.

Об этом сообщил председатель Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы", передает УНИАН.

Он отметил, что после принятия закона о национальной безопасности также надо принять еще ряд законов.

"Наша команда в консультациях с нашими партнерами определила пять основных стержней законодательной работы, которые необходимы для внедрения закона о национальной безопасности", - сказал он.

"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности - Ред.).

Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, которые содержатся в рамочном законе (о нацбезопасности).

В-третьих, новый закон о разведке.

В-четвертых, относительно управления государственными тайнами и засекреченной информацией", - заявил Винников.

Также он подчеркнул, что пятым элементом является реформирование отрасли оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны.

Винников отметил, что в Альянсе эти направления считают приоритетными для реформирования на следующий год, поскольку происходит "переход от теории к практике во внедрении оборонных реформ".

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Альянс Украина-НАТО
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