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Румыния подтвердила, что блокирует заявление ЕС с критикой Молдовы

Воскресенье, 9 декабря 2018, 13:54

В Бухаресте считают, сейчас не время для принятия критических выводов относительно Молдовы со стороны ЕС.

Об этом заявили в МИД Румынии, пишет NewsMaker.

Румыния блокирует принятие Советом ЕС по иностранным делам заявления, в котором европейские министры критикуют Молдову.

"В сложившихся обстоятельствах Румыния решила, что пока не выполнены все условия для принятия решений совета глав МИД ЕС", - сказано в заявлении. В ведомстве добавили, что, кроме Румынии, против принятия документа выступили "и другие страны ЕС".

Дипломатические источники утверждают, что Румыния, которую поддержала также Венгрия, выступила против того, чтобы голосование по этому вопросу 10 декабря вообще происходило.

В Бухаресте считают, что ЕС должен прямо доносить в Кишинев свою позицию и ожидания относительно выполнения им своих обязательств. Соответствующим форматом для таких дискуссий в румынском ведомстве считают заседание Комитета по ассоциации ЕС-Молдова.

"Считаем очень важным, чтобы Европейский союз проводил взвешенную, последовательную и прагматичную политику в отношении стран-соседей. Румыния выступает за поддержание постоянного и предметного диалога между ЕС и властями Республики Молдова", - говорится в заявлении.

В проекте текста документа сказано, что развитие событий в Молдове с февраля этого года "вызывает серьезные опасения" относительно обязательств Кишинева по Соглашению об ассоциации с ЕС.

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Румыния Молдова
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