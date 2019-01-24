Правительство предлагает ЕС открыть в Украине Европейскую школу "Восточного партнерства"

Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к еврокомиссару Иоганнесу Хану с предложением проработать идею открытия в Украине Европейской школы "Восточного партнерства".

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Создание первой Европейской школы "Восточного партнерства" в Тбилиси стало большим успехом по результатам 2018 года. Мы предлагаем применить аналогичный подход для создания Европейской школы в Украине", - отметила вице-премьер-министр.

Кроме того, Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к Еврокомиссару с просьбой совместно разработать идею украинской стороны об открытии в Украине представительства курсов Колледжа Европы (заведения последипломного образования по европеистике).

Сотни украинских студентов учатся в Европейском колледже в Натолине (Польша) и Брюгге (Бельгия) с 2012 года.

"Принимая во внимание предыдущие дискуссии о создании представительства Колледжа Европы в Украине, я считаю, что Ваша личная поддержка имеет решающее значение для продвижения этого процесса. В связи с этим любезно прошу Вашей поддержки в создании и совершенствовании таких учебных заведений в Украине в рамках политики "Восточного партнерства"", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе, передав комиссару соответствующее письмо.

Напомним, на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 все государства-члены ЕС и шесть стран "Восточного партнерства" приняли открытие Европейской школы как приоритетную задачу, а также как часть обязательства по усилению поддержки молодежи и образования в регионе.

Первая школа в Тбилиси 4 сентября 2018 открыла свои двери для 30 студентов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.