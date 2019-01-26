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Британское издание The Daily Telegraph извинилось перед женой Трампа

Суббота, 26 января 2019, 16:36

Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения Мелании Трамп и согласилась выплатить ей компенсацию за "существенный ущерб" из-за статьи, опубликованной на прошлой неделе.

Извинение издание опубликовало на своем сайте.

Газета сообщила, что ее статья "Тайна Мелании" содержит ряд ложных утверждений.

Среди них заявления о том, что первая леди США пробилась в модельном бизнесе благодаря мужу и что она плакала в ночь выборов.

Газета признала, что Мелания Трамп была "успешной профессиональной моделью до того, как она встретила своего мужа и получила работу модели без его помощи".

Издание также признало ошибочным утверждение, что в 2005 году мать, отец и сестра Мелании Трамп переехали в Нью-Йорк, чтобы жить в зданиях, принадлежащих Дональду Трампу.

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