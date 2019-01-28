МИД Чехии: РФ будет под санкциями до восстановления суверенитета Украины в Крыму и на Донбассе

Чехия считает, что снятие санкций с РФ возможно только при условии, если исчезнут причины, которые привели к их внедрению.

Об этом глава МИД Чехии заявил в колонке для "Европейской правды".

"Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что для их ограничения или отмены Чешская Республика считает возможным только в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложения", - отметил дипломат .

Он подчеркнул, что снятие санкций станет возможным только тогда, "когда будет восстановлено украинский суверенитет на востоке страны и на Крымском полуострове".

Дипломат подчеркнул, что Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

Читайте подробнее в колонке посла: "Санкции, реформы и финансы: как Чехия помогает Украины".