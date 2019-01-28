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ЕС призвал Армению расследовать смерть политика, который умер в тюрьме, голодая 52 дня

Понедельник, 28 января 2019, 13:50

В ЕС призвали правительство Армении расследовать смерть лидера небольшой политической партии, который умер в тюрьме через два месяца после объявления голодовки.

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает "Европейская правда".

51-летний Мгер Егиазарян умер в субботу утром, через 52 дня после начала голодовки.

"Мы знаем об этом деле и ожидаем действий от армянской власти ... Мы ожидаем, что правительство Армении обеспечит надлежащее расследование этого дела и примет меры, которые будут необходимы по завершении расследования", - заявила Косьянчич.

Егиазарян был вице-президентом партии "Армянские орлы: объединенная Армения", созданной летом прошлого года.

4 декабря он был арестован по обвинению в вымогательстве 10 тысяч долларов. Политик отрицал обвинения и объявил голодовку на следующий день после своего ареста.

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Армения Еврокомиссия
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