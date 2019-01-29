Великобритания начнет новые переговоры с ЕС по таможенному режиму в Северной Ирландии

Парламент Великобритании проголосовал о внесении изменений в соглашение о Brexit.

Как сообщает BBC, депутаты поддержали только две из всех предложенных поправок.

В частности, 317 голосами против 301-го было принято ключевую правка - о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией. В частности, из соглашения с ЕС предлагается полностью убрать "бекстоп" - возможность даже временного сохранения таможенного режима ЕС в Северной Ирландии.

Это единственная правка в соглашение с ЕС, которую поддержало британское правительство. При этом премьер Тереза ​​Мэй признает, что ЕС не хочет возвращаться к новым переговорам, однако обещает найти новую формулу, которая позволит исключить "бекстоп".

Кроме того, была поддержана правка, которая делает невозможным "жесткий" Brexit в случае, если правительство не согласует с парламентом форматы выхода.

Вместе с тем не было поддержано ряд поправок, которые предлагали переноса даты выхода Британии за состав ЕС. Также депутаты не поддержали возможность проведения повторного референдума, а вместе - не поддержали идею, согласно которой Шотландия может остаться в составе ЕС даже после выхода Великобритании.

Подробнее о попытках пересмотра соглашения с ЕС можно почитать в статье "" День сурка ": Лондон ищет и не находит новые условия Brexit".