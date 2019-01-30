Венгрия не присоединится к евроскептическому блоку, возглавляемому Италией

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" не присоединится к евроскептическому альянсу, возглавляемому Италией, перед майскими выборами в Европарламент, несмотря на общую с вице-премьером Италии Маттео Сальвини антииммигрантскую позицию.

Об этом заявил госсекретарь Венгрии по делам ЕС Сабольч Такач, пишет Reuters.

"Здесь нет скрытой повестки дня. Единственное, что эти два политика, господин Сальвини и господин Орбан, имеют очень похожый, если не идентичный, подход к решению миграционных проблем", - сказал Такач.

В группу ультраправых ЕП "Европа наций и свобод" входят французское "Национальное собрание" Марин Ле Пен, австрийская Партия свободы, "Лига" Сальвини. Он ведет переговоры с польской властной партией "Право и справедливость" (PiS) о ее присоединении к группе. Сальвини убедил присоединиться также голландскую ультраправую партию свободы (PVV).

"И PiS в Польше, и "Лига" в Италии не являются членами ЕНП, тогда как "Фидес" является членом ЕНП. Это очень четко определяет наше место и нашу позицию", - сказал Такач. "Венгрия не участвует в этом сотрудничестве по кампании в Европарламент".

Такач также заявил, что Венгрия твердо поддержала кандидатуру Манфреда Вебера как следующего президента Европейской комиссии.