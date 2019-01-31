В итальянских тюрьмах вводят Skype-визиты

Итальянские осужденные получат право общаться в видеочате с родственниками через Skype до шести раз в месяц.

Об этом сообщили в среду в Министерстве юстиции Италии, сообщает The Local.

"Заключенным будет легче связаться со своими детьми, родителями или супругами, в то время как трансферы, время ожидания и встреч на месте будут сокращены", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, звонки будут контролировать тюремные служащие. Они будут видеть ту же картинку, что и заключенные, а потому, зафиксировав неподобающее поведение, смогут немедленно остановить общения.

Итальянское министерство заявило, что звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. Заключенные должны будут предоставить не только адрес пользователей, с которыми они хотят связаться, но и сертификат, подтверждающий родственные связи.

Сотни тюремных учреждений в США уже имеют подобные программы видеовизитов.