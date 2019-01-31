Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Популярность всех мировых лидеров беспрецедентно упала

Туск: ЕС не будет пересматривать соглашение о Brexit

Стрельба на Корсике: один убитый, нападавший покончил с собой

Brexit: Rolls-Royce перенесла подразделение компании в Германию






В итальянских тюрьмах вводят Skype-визиты

Четверг, 31 января 2019, 09:24

Итальянские осужденные получат право общаться в видеочате с родственниками через Skype до шести раз в месяц.

Об этом сообщили в среду в Министерстве юстиции Италии, сообщает The Local.

"Заключенным будет легче связаться со своими детьми, родителями или супругами, в то время как трансферы, время ожидания и встреч на месте будут сокращены", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, звонки будут контролировать тюремные служащие. Они будут видеть ту же картинку, что и заключенные, а потому, зафиксировав неподобающее поведение, смогут немедленно остановить общения.

Итальянское министерство заявило, что звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. Заключенные должны будут предоставить не только адрес пользователей, с которыми они хотят связаться, но и сертификат, подтверждающий родственные связи.

Сотни тюремных учреждений в США уже имеют подобные программы видеовизитов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
Читайте также
В Британии впервые посадили женщину-депутата, она продолжит получать зарплату
Охранники тюрем в Португалии бастуют – заключенные устроили бунты
Польскому экс-консулу дали пожизненное за убийство миллиардерши из Монако
ЕСПЧ отклонил жалобу Литвы по делу о тюрьме ЦРУ