Поджог союза венгров в Ужгороде: появились новые улики против экс-помощника немецкого депутата

Суд в Кракове рассмотрел новые доказательства вины журналиста Мануэля Оксенрайтера, экс-помощника депутата партии "Альтернатива для Германии", в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом пишет Tagesschau.de.

В суде обнародовали переписку в мессенджере одного из непосредственных исполнителей поджога, 28-летнего поляка Михала Прокоповича, с женой. Так, на вопрос жены о том, во сколько он встречается с Мануэлем, Прокопович ответил: "В 11:30. В 19:30 мой рейс обратно с пересадкой в ​​Варшаве. Но я возьму такси, я не хотел бы ехать с такой суммой наличных в общественном транспорте".

Речь идет о тысяче евро, которые Оксенрайтер передал Прокоповичу в берлинском аэропорту Тегель. Ранее поляк признал свою вину и назвал Оксенрайтера заказчиком поджога. За всю операцию Прокопович получил 1500 евро, а также деньги на приобретение билета на самолет.

По данным СМИ, Оксенрайтер неоднократно встречался с российским пропагандистом Александром Дугиным, известным своими ультраправыми взглядами. В частности они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Именно из-за финансовой поддержки пророссийских боевиков он находится в санкционных списках ЕС.

Оксенрайтер является редактором правого немецкого журнала Zuerst! (В первую очередь!), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

Его также связывают с поиском западных наблюдателей на "выборы" на оккупированных территориях востока Украины и референдум в Крыму в марте 2014 года. Для этого он основал "Немецкий центр евразийских исследований". Среди его основателей был в том числе и депутат от AfD Маркус Фронмайер, который разорвал сотрудничество с Оксенрайтером после обвинений в его адрес.

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