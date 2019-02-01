ЕС создает международную контактную группу из-за кризиса в Венесуэле

Евросоюз создает международную контактную группу из европейских и латиноамериканских стран, чтобы помочь мирному развязанию ситуации в Венесуэле.

Об этом 31 января после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС в Бухаресте заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Работу контактной группы будет координировать Евросоюз, она получит мандат на 90 дней, в течение которых должен попробовать посодействовать проведению в Венесуэле демократических выборов, заявила Могерини.

"Мы в нуждаемся в каналах, по которым смогут развиваться политические процессы", - пояснила руководитель европейской дипломатии. "Позиция Европейского Союза свидетельствует о необходимости скорейшего созыва срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями", - сказала она.

В состав группы со стороны ЕС должны войти Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды. Со стороны латиноамериканских стран уже есть согласие от Эквадора, Коста-Рики, Уругвая и Боливии. Первая встреча группы запланирована на следующей неделе в Южной Америке.

Могерини подчеркнула, что контактная группа не стремится играть роль официального посредника между политическими оппонентами в Венесуэле. В то же время руководительница внешнеполитической службы Евросоюза добавила, что Совет ЕС не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, ведь это дело стран-членов, а не блока.

По санкциям против Венесуэлы Могерини отметила, что "мы, безусловно, не хотим влиять на население - но ориентированы на лиц, несущих особую ответственность, или за препятствование демократическим процессам, или за применение насилия против демонстраций".

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против президента Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.