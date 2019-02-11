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Изменение климата и терроризм: исследование выяснило главные мировые угрозы

Понедельник, 11 февраля 2019, 10:59

Опросы общественного мнения в 26 странах мира выяснили, что большинство стран считают главной международной угрозой изменения климата.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Pew Research Center, сообщает английская служба Deutsche Welle. Результаты исследования опубликованы в понедельник.

Тринадцать стран, включая Германию и Канаду, рассматривают глобальное изменение климата как главную угрозу своему государству.

Терроризм, особенно со стороны террористической группы "Исламское государство", вышел на вторую позицию списка - его считают самой большой угрозой в восьми странах, включая Францию ​​и Италию.

Влияние Китая оказалось в нижней части списка, который включает также кибератаки, ядерную программу Северной Кореи и состояние мировой экономики. Спонсируемые государствами кибератаки как главную угрозу назвали в четырех странах - в частности в США и Японии.

Власть и влияние России считаются самой большой угрозой только в одной стране - Польше.

Все больше людей считают, что власть и влияние США – это главная угроза для их страны по сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными в 2013 и 2017 годах. Почти половина немецких респондентов сказали, что американское влияние является главной угрозой для их страны.

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терроризм Россия Китай
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