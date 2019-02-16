"Нам нужно больше газа": Меркель поддержала Северный поток, но пообещала транзит для Украины

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину будет сохранен.

Об этом она заявила во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Меркель подчеркнула, что "Северный поток-2" не решает проблему диверсификации поставщиков газа для Германии.

"Европе нужна диверсификация источников ... А российский газ остается российским независимо от того, как он поступает - через Балтийское море или через Украину", - пояснила она.

Меркель подчеркнула, что даже после постройки новой ветки Северного потока Германия продолжит искать новые источники поставок, в том числе используя терминалы сжиженного газа. "Конечно, мы будем получать газ также из США", - пояснила канцлер.

В то же время, Меркель выразила уверенность, что запуск Северного потока не прервет транзит газа через Украину. "Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы,"Ямал" и так далее, должны продолжать существовать", - заявила она.

Свою уверенность канцлер объяснила тем, что Германия намерена увеличить потребление газа: "И учитывая то, что мы отказались от атомной энергии - нам нужно все больше газа".

Напомним, в пятницу 8 февраля страны-члены Евросоюза на уровне послов утвердили позицию Совета ЕС по регулированию работы газопровода "Северный поток-2". Во вторник 12 февраля компромиссное решение поддержали Еврокомиссия и Европарламент.

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