Дания инициирует в ЕС переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил о начале переговоров по новым санкциям против России.

Об этом он заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Самуэльсен напомнил об украинских военнопленных и обратился к России с требованием отпустить их, и одновременно сообщил, что предлагает повысить давление на Россию.

"Я призываю к новым санкциям, и они должны быть наложены, если Россия не отпустит украинских моряков", - заявил он.

Министр добавил, что речь идет о новой инициативе. "И я довольно оптимистичен, что это произойдет", - отметил он.

Как сообщалось, 18 февраля Совет ЕС примет решение о персональных санкциях против граждан РФ из-за азовского кризиса. О санкциях против РФ пока речь не идет.

Кроме того, ЕС начнет обсуждение программ помощи Украине.