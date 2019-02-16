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Дания инициирует в ЕС переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"

Суббота, 16 февраля 2019, 15:55

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил о начале переговоров по новым санкциям против России.

Об этом он заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегии, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Самуэльсен напомнил об украинских военнопленных и обратился к России с требованием отпустить их, и одновременно сообщил, что предлагает повысить давление на Россию.

"Я призываю к новым санкциям, и они должны быть наложены, если Россия не отпустит украинских моряков", - заявил он.

Министр добавил, что речь идет о новой инициативе. "И я довольно оптимистичен, что это произойдет", - отметил он.

Как сообщалось, 18 февраля Совет ЕС примет решение о персональных санкциях против граждан РФ из-за азовского кризиса. О санкциях против РФ пока речь не идет.

Кроме того, ЕС начнет обсуждение программ помощи Украине.

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Азово-Керченский кризис санкции
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