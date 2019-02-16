Дания инициирует в ЕС переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен сообщил о начале переговоров по новым санкциям против России.
Об этом он заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегии, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Самуэльсен напомнил об украинских военнопленных и обратился к России с требованием отпустить их, и одновременно сообщил, что предлагает повысить давление на Россию.
"Я призываю к новым санкциям, и они должны быть наложены, если Россия не отпустит украинских моряков", - заявил он.
Министр добавил, что речь идет о новой инициативе. "И я довольно оптимистичен, что это произойдет", - отметил он.
Как сообщалось, 18 февраля Совет ЕС примет решение о персональных санкциях против граждан РФ из-за азовского кризиса. О санкциях против РФ пока речь не идет.
Кроме того, ЕС начнет обсуждение программ помощи Украине.