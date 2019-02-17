В Сербии 11-е выходные подряд прошли массовые протесты против президента

Тысячи людей собрались в столице Сербии 11-ю неделю подряд на марш против президента Александара Вучича и его правительства.

Об этом сообщает AP.

Толпа на субботнем протесте зажгла файеры у здания парламента, скандируя антиправительственные лозунги. Оппозиционные партии тем временем предложили "соглашение" гражданам, пообещав восстановить демократию, которую, по их словам, подавил Вучич.

Уличные протесты распространились и на другие города, бросая вызов Вучичу, бывшему ультраправому националисту, который теперь заявляет, что поддерживает членство Сербии в Европейском союзе.

Критики обвиняют Вучича в нивелировании с трудном полученных демократических свобод в стране, которая прошла через ряд войн в 1990-х годах. Протесты против Вучича начались после избиения в ноябре прошлого года одного из лидеров оппозиции.

Преследуемые оппозиционные партии заявляют, что будут бойкотировать любые будущие выборы в Сербии, если они не будут свободными и честными.