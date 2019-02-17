Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Сербии 11-е выходные подряд прошли массовые протесты против президента

"Свобода!" и "Независимость!" 200 тыс. человек протестовали в Барселоне

Наиболее вероятный преемник Юнкера хочет создать в ЕС систему ПРО с участием Украины

"Украинцы, мы с вами": вице-президент США рассказал о планах поддержки Украины






В Сербии 11-е выходные подряд прошли массовые протесты против президента

Воскресенье, 17 февраля 2019, 10:47

Тысячи людей собрались в столице Сербии 11-ю неделю подряд на марш против президента Александара Вучича и его правительства.

Об этом сообщает AP.

Толпа на субботнем протесте зажгла файеры у здания парламента, скандируя антиправительственные лозунги. Оппозиционные партии тем временем предложили "соглашение" гражданам, пообещав восстановить демократию, которую, по их словам, подавил Вучич.

 

Уличные протесты распространились и на другие города, бросая вызов Вучичу, бывшему ультраправому националисту, который теперь заявляет, что поддерживает членство Сербии в Европейском союзе.

 

Критики обвиняют Вучича в нивелировании с трудном полученных демократических свобод в стране, которая прошла через ряд войн в 1990-х годах. Протесты против Вучича начались после избиения в ноябре прошлого года одного из лидеров оппозиции.

 

Преследуемые оппозиционные партии заявляют, что будут бойкотировать любые будущие выборы в Сербии, если они не будут свободными и честными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия
Читайте также
Сербия получила разрешение на строительство участка газопровода "Турецкий поток"
В Сербии возобновились протесты против президента Вучича и правительства
Косово отвергло идею ЕС по переговорам с Сербией
Премьер Сербии и ее партнерша ждут ребенка