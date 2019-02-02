У знаменитого британского издательства заметили атласы со "спорным" Крымом

Usborne Publishing - самое большое и самое известное издательство детской литературы в Великобритании - в своих атласах определяет Крымский полуостров как территорию, "оспариваемую Украиной и Россией".

Об этом в своем Facebook написал журналист Алексей Мустафин.

На сайте издательства можно найти примеры и других атласов, где о Крыме написано: "Владение этой территорией оспаривается Украиной и Россией".

Украинская власть, ООН, ЕС признают Крым как территорию, временно оккупированную Российской Федерацией.