У знаменитого британского издательства заметили атласы со "спорным" Крымом
Суббота, 2 февраля 2019, 12:21
Usborne Publishing - самое большое и самое известное издательство детской литературы в Великобритании - в своих атласах определяет Крымский полуостров как территорию, "оспариваемую Украиной и Россией".
Об этом в своем Facebook написал журналист Алексей Мустафин.
На сайте издательства можно найти примеры и других атласов, где о Крыме написано: "Владение этой территорией оспаривается Украиной и Россией".
Украинская власть, ООН, ЕС признают Крым как территорию, временно оккупированную Российской Федерацией.
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