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У знаменитого британского издательства заметили атласы со "спорным" Крымом

Суббота, 2 февраля 2019, 12:21

Usborne Publishing - самое большое и самое известное издательство детской литературы в Великобритании - в своих атласах определяет Крымский полуостров как территорию, "оспариваемую Украиной и Россией".

Об этом в своем Facebook написал журналист Алексей Мустафин.

На сайте издательства можно найти примеры и других атласов, где о Крыме написано: "Владение этой территорией оспаривается Украиной и Россией".

 

Украинская власть, ООН, ЕС признают Крым как территорию, временно оккупированную Российской Федерацией.

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Крым
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