Коррупционный скандал в Литве: по подозрению во взяточничестве задержаны 8 судей

Правоохранительные органы Литвы задержали восемь судей по подозрению во взяточничестве, торговле правосудием и злоупотреблениях полномочиями.

Об этом сообщает портал DELFI.

В частности, задержаны трое судей Апелляционного суда Литвы, судья Верховного суда, а также судьи регионального суда Вильнюса, регионального административного суда Вильнюса, административного регионального суда Каунаса и окружного суда Вильнюса. Все судьи имеют солидный опыт работы – от 24 до 32 лет.

В Генпрокуратуре Литвы сообщили, что кроме судей были задержаны лица, заинтересованные в определенных судебных решениях, те, кто давал взятки и совершал другие преступления. Так, среди задержанных – пять практикующих адвокатов. Всего задержали 26 человек.

Директор Службы спецрасследований Литвы Жидрунас Барткус сказал, что возглавляемая им служба проводит крупнейшую в истории операцию, в ней принимают участие более 100 сотрудников службы. Он также сообщил, что есть подозрения в том, что взятки давались за решения как по административным, так и по уголовным и гражданским делам.

Задержанных подозревают в получении взяток на сумму от 1000 до 100 тыс. евро. Общая сумма взяток могла достигать 400 тыс. евро.

Служба спецрасследований провела обыски в ряде литовских городов - Клайпеде, Каунасе, Бирштонасе, Молетае, Вильнюсе.

Генпрокурор Литвы в связи с последними событиями анонсировал пересмотр дел, которыми занимались задержанные судьи.

Президент Даля Грибаускайте в соответствии с конституцией подписала указы о лишении задержанных судейского иммунитета и позволила их уголовное преследование. Также было приостановлено действие последних вынесенных задержанными судебных решений.