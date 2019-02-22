Самый авторитетный словарь немецкого языка изменил Kiew на Kyjiw
Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden перешел из российской транскрипции названия украинской столицы на украинскую.
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook.
"Раньше, к сожалению, в этом словаре название украинской столицы подавалась только через российскую транскрипцию. А вот теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew в немецкоязычных странах", - отметил министр, разместив на странице скрин-шот из словаря Duden.
Климкин призвал украинцев и друзей Украины в немецкоязычном пространстве присоединиться к усилиям украинских дипучреждений и поддержать тренд правильного употребления украинских географических названий.
"Улетая из венского, берлинского или мюнхенского аэропорта в Киев, еще приятнее будет возвращаться на Родину, если пункт назначения наши немецкоязычные друзья будут обозначать так, как его произносим мы. Давайте вместе преодолевать лингвистическую несправедливость относительно украинского языка", - отметил министр.
В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.