Аэропорты Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv

Аэропорты еще двух европейских городов отныне будут указывать название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv.

Новые правила ввели аэропорты Будапешта и Таллинна.

"В рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev, с 12 февраля 2019 года в Международном аэропорту им. Ференца Листа также введено написания англоязычного названия столицы Украины - KYIV", - написала в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Табло аэропорта в Будапеште

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта "Борисполь" указан Kyiv Boryspil.

Сайт аэропорта Таллинна

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также будет использовать название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и др.