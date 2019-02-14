Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительство Нидерландов создало Brexit-монстра для предупреждения компаний

Большинство французов за прекращение протестов "желтых жилетов" – опрос

НАТО призвало Украину имплементировать выводы "Венецианки" о языке образования

Европарламент стремится к общеевропейской политике в отношении медицинской марихуаны






Аэропорты Будапешта и Таллинна исправили название Kiev на Kyiv

Четверг, 14 февраля 2019, 17:31

Аэропорты еще двух европейских городов отныне будут указывать название столицы Украины в соответствии с правописания на английском - Kyiv.

Новые правила ввели аэропорты Будапешта и Таллинна.

"В рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev, с 12 февраля 2019 года в Международном аэропорту им. Ференца Листа также введено написания англоязычного названия столицы Украины - KYIV", - написала в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

табло аеропорту в Будапешті
Табло аэропорта в Будапеште

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта "Борисполь" указан Kyiv Boryspil.

 
Сайт аэропорта Таллинна

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также будет использовать название Kyiv при указании столицы Украины.

В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читайте также
Евросоюз поменял Kiev на Kyiv в электронных адресах сотрудников
Издание The Guardian будет писать в своих текстах Kyiv вместо Kiev
МАУ отказалась изменить Kiev на Kyiv
Лондонский аэропорт Лутон сменил название Kiev на Kyiv
Климкин похвастался результатами кампании МИД: BBC пишет Kyiv, не Kiev