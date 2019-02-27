Вице-премьер рассказала евродепутатам об усиленном кибервмешательстве России

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала рядеу депутатов Европарламента об усиленной кибердеятельности России накануне выборов в Украине.

Накануне чиновница встретилась с депутатами Европейского парламента Дариушем Росати, Михаэлем Галером и Эльмаром Броком в Брюсселе, сообщили в офисе вице-премьера.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина рассчитывает на активное участие международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и Европейского парламента во время президентских выборов в Украине.

"Мы заинтересованы в усилении нашего сотрудничества с ЕС в сфере кибербезопасности, особенно в избирательный период. Уже сейчас ощутимо массовое вмешательство России через усиленную кибердеятельность, бесчисленные попытки агрессора дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине в любой способ", - сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Кремль надеется "привести к власти в Украине пророссийские политические силы, чтобы нивелировать все положительные изменения".