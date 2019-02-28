Британский министр подал в отставку из-за возможного переноса Brexit

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстэс подал в отставку из-за возможной отсрочки выхода страны из ЕС.

Об этом сообщает Sky News.

Свою отставку он объяснил стремлением "быть свободным действовать во время критических дебатов, которые состоятся в ближайшие недели".

В частности, Юстэс выразил опасения, что события в парламенте на этой неделе "приведут к тому, что ЕС будет максимально диктовать условия любой отсрочки Brexit".

По его словам, это станет "окончательным унижением" Великобритании.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что дату выхода Британии из ЕС можно отложить, но нужна уважительная причина.

26 февраля премьер Великобритании Тереза ​​Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС на "очень ограниченный срок".

Избиратели Великобритании поддерживают отсрочку Brexit, но только если она продлится не более трех месяцев.