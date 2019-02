Австрия готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Австрия признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если Николас Мадуро не ответит на призыв Европейского Союза провести свободные и честные президентские выборы.

Об этом в воскресенье в Twitter заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Я только что имел очень хороший телефонный звонок с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от бесхозяйственности и пренебрежения к верховенству права режимом Мадуро", - заявил он.

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime.