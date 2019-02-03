Австрия готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Австрия признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если Николас Мадуро не ответит на призыв Европейского Союза провести свободные и честные президентские выборы.

Об этом в воскресенье в Twitter заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Я только что имел очень хороший телефонный звонок с президентом Гуайдо. Он имеет нашу полную поддержку в восстановлении демократии в Венесуэле. Венесуэльцы слишком долго страдали от бесхозяйственности и пренебрежения к верховенству права режимом Мадуро", - заявил он.

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 лютого 2019 р.

Курц подчеркнул, если Мадуро не откликнется на призыв ЕС провести честные и справедливые выборы президента, Австрия признает Гуайдо временным президентом.

Как сообщалось, Франция признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если Николас Мадуро не объявит проведения досрочных президентских выборов до конца недели.

Франция назвала предложение Мадуро о проведении досрочных парламентских выборов "фарсом".

В ЕС нет консенсуса относительно признания легитимности Гуайдо. Как сообщалось, Италия стала единственной страной, которая на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В то же время Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы и призвал ЕС сделать то же самое.