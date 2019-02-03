Франция признает Гуайдо, если Мадуро в воскресенье не объявит выборы

Франция признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом, если Николас Мадуро не объявит проведения досрочных президентских выборов до конца недели.

Об этом заявила министр по делам Европы Франции Натали Луазо, информирует Reuters.

"Если сегодня вечером Мадуро не обязуется организовать президентские выборы, то Франция будет считать Хуана Гуайдо легитимным для того, чтобы организовать их, и считать его временным президентом до проведения легитимных выборов в Венесуэле", - сказала Луазо в эфире телеканала LCI.

Она назвала предложение Мадуро о проведении досрочных парламентских выборов "фарсом".

В ЕС нет консенсуса относительно признания легитимности Гуайдо. Как сообщалось, Италия стала единственной страной, которая на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В то же время Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы и призвал ЕС сделать то же самое.