ЕС и Лига арабских государств не смогли согласовать совместную декларацию саммита

Европейский союз и Лига арабских государств заявили, что они пришли к соглашению по решению конфликтов в Сирии и Йемене, в отношении мирных усилий на Ближнем Востоке, но не смогли принять совместную декларацию на переговорах в Брюсселе.

Об этом пишет AP.

В этот понедельник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС и Лиги арабских государств под председательством главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини планировали подготовить саммит, запланированный на 24-25 февраля в Шарм-эль-Шейхе.

Могерини заявила, что "общая точка зрения найдена по 90-95% вопросов".

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт отметил, что существует "больше осложнений с европейской стороны, чем с арабской".

Могерини ответила: "Я бы сказала наоборот".

Венгрия угрожала заблокировать общую позицию ЕС по сотрудничеству с Лигой арабских государств из-за недовольства европейской миграционной политикой, но европейцы также не хотят оказаться на саммите за соседними креслами с лидерами Сирии или Судана.