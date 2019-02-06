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Правительство Великобритании тайно обсуждает перенос Brexit - СМИ

Среда, 6 февраля 2019, 09:25

Министры британского правительства тайно обсудили план отсрочки выхода страны из Евросоюза на восемь недель.

Об этом сообщилo во вторник издание Daily Telegraph.

Министры надеются, что ЕС пойдет на этот шаг при условии, что Палата общин в конечном итоге поддержит соглашение о Brexit Терезы Мэй.

Таким образом Великобритания будет оставаться членом ЕС на текущих условиях до 24 мая.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй считает отсрочку Brexit недопустимым, и настаивает, что Британия должна оставить Евросоюз 29 марта.

Парламентарии приняли ключевую правку – о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией.

В четверг Мэй встретится с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. До выхода Британии из ЕС остается лишь 50 дней.

ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрена.

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Brexit Великобритания
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