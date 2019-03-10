Во Вроцлаве в результате нападения с ножом погиб человек
Во Вроцлаве один из посетителей торгового центра, вооруженный ножом, атаковал другого, в результате нападения мужчина погиб.
Об этом сообщает вроцлавский портал Nasze Miasto.
Нападение произошло в субботу вечером в торговом центре Galeria Dominikanska.
"По словам свидетелей, между двумя мужчинами произошла стычка. В определенный момент один из них вытащил нож и ударил им другого мужчину, а после этого скрылся", - рассказал Лукаш Дутковяк из полиции Вроцлава.
Нападавший нанес жертве несколько ножевых ранений. Реанимационные мероприятия на месте происшествия ничего не дали – мужчина скончался.
Нападавшего задержали через несколько минут.
По неофициальным данным, нападавший и его жертва являются гражданами Турции.
Обстоятельства нападения изучают полиция и прокуратура.