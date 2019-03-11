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Суд Амстердама рассмотрит апелляцию по скифскому золоту

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Решение о "скифском золоте" суд Амстердама может принимать до полугода

Понедельник, 11 марта 2019, 14:23

Апелляционный суд Амстердама может принять решение о возвращении Украине скифского золота в период от 2 до 6 месяцев.

Об этом журналистам в Амстердаме сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, сообщает корреспондент агентства "Укрінформ".

"Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а дальше мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято за несколько месяцев, от 2 до 6, в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этому делу", - сказал министр.

По его словам, в случае проигрыша в Апелляционном суде Амстердама следующим этапом для подконтрольных России крымских музеев может стать кассация.

"Проигравшая сторона, а мы уверены, это будут так называемые крымские музеи, вправе подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который является окончательной инстанцией. Весь процесс может длиться до года, включая вынесение решения", - отметил Петухов.

Он также надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины.

"Мы уверены, что если в первой инстанции суд пришел к правильному выводу, то ожидаем подтверждения в апелляционной инстанции и не видим причин, почему кассационная инстанция должна занять другую позицию", - подчеркнул замминистра.

В понедельник Апелляционный суд Амстердама начал рассматривать апелляцию на решение о возвращении Украине скифского золота, которое экспонировалось 5 лет назад в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

В феврале 2014 года коллекция так называемого скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря". Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

После аннексии Крыма Россией перед музеем Алларда Пирсона встал вопрос: вернуть экспонаты музеям, откуда их взяли, или вернуть их государству Украина. В результате дело передали в суд.

14 декабря 2016 года суд Амстердама принял решение, что скифское золото нужно вернуть Украине.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

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Нидерланды
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