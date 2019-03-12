ЕС внес ОАЭ и еще девять стран в "черный список" налоговых гаваней

Министры финансов Европейского Союза расширили "черный список" стран, которые считаются налоговыми убежищами и не сотрудничают с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

К пяти юрисдикциями, которые уже были в списке, ЕС добавил еще 10: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату.

"Эти юрисдикции не выполнили обязательств, которые они взяли на себя перед ЕС", - говорится в сообщении.

ЕС создал "черный список" в 2016 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и богатыми лицами для снижения налоговых выплат.

Накануне СМИ сообщали, что Италия и Эстония пытались заблокировать включение ОАЭ в этот список.

На прошлой неделе страны ЕС заблокировали принятие еще одного "черного списка" стран, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма после давления со стороны Саудовской Аравии, США и Панамы.