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Парламент Британии попытается заблокировать выход из ЕС без соглашения

Среда, 13 марта 2019, 08:16

Британский парламент проведет в среду голосование для того, чтобы заблокировать Brexit без соглашения с ЕС.

Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что в среду правительство опубликует пособие для бизнеса по пошлинам и предложения по ирландской границе в случае выхода из ЕС без соглашения. Правительство также проведет заседание.

Премьер Тереза Мэй заявила, что во время голосования в среду члены ее партии могут свободно, без партийного указания, выбирать приемлемый для себя вариант.

"Парламент отказывается одобрить выход из Европейского Союза 29 марта без соглашения и рамок относительно будущих отношений", - говорится в тексте документа, голосование по которому состоится в среду вечером.

Если парламент отвергнет вариант выхода из ЕС без соглашения, в четверг состоится голосование за перенос даты выхода из ЕС.

Напомним, во вторник Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза Мэй в понедельник согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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