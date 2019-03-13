Европарламент призвал официально приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщила в Twitter автор отчета евродепутат Кати Пири.

"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - написала Пири.

The European Parliament just adopted my #Turkey report, calling on EU leaders to formally suspend accession talks & show solidarity w/ Turkey’s democrats. pic.twitter.com/cbjyuJ5EMp — Kati Piri (@KatiPiri) 13 березня 2019 р.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

В МИД Турции ранее раскритиковали решение комитета, назвав его неприемлемым.

Турция говорит, что членство в ЕС остается одной из главных стратегических целей, несмотря на то, что переговоры о вступлении, официально начатые в 2004 году, годами находятся в замороженном состоянии.