Европарламент призвал официально приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщила в Twitter автор отчета евродепутат Кати Пири.

"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", - написала Пири.

The European Parliament just adopted my #Turkey report, calling on EU leaders to formally suspend accession talks & show solidarity w/ Turkey’s democrats. pic.twitter.com/cbjyuJ5EMp